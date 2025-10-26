Torna la tradizione con la messa in latino di Burke in San Pietro
Il cardinale, con il benestare di Prevost, sgretola uno dei diktat più contestati di Francesco che vedeva come fumo il rito antico. 🔗 Leggi su Laverita.info
