Altro che 'mosci'. Torna la Joya in casa Roma. La 'strigliata' di Gasperini, alla vigilia della sfida con il Sassuolo, rivolta a tutta la squadra e all'indirizzo anche dell'argentino, chiamato a dettare la linea con le sue prodezze, ha avuto gli effetti sperati. I giallorossi sbancano Reggio Emilia con una rete di Dybala e tornano ad issarsi alla testa del campionato in compagnia del Napoli. La squadra continua a segnare poco confezionando un altro 1-0 ma al momento è quel che basta in attesa che si esaurisca la sterilità di Dovbyk e Ferguson. Serviva una vittoria per cacciare subito cattivi pensieri dopo le due sconfitte in serie tra campionato e Coppa ma soprattutto era necessaria per Gasperini una reazione e una solida prova di coraggio e determinazione per non cancellare il buon avvio di stagione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Torna la Joya in casa Roma, Dybala stende Sassuolo e lancia i giallorossi in vetta