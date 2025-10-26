Torna la Joya in casa Roma Dybala stende Sassuolo e lancia i giallorossi in vetta
Altro che 'mosci'. Torna la Joya in casa Roma. La 'strigliata' di Gasperini, alla vigilia della sfida con il Sassuolo, rivolta a tutta la squadra e all'indirizzo anche dell'argentino, chiamato a dettare la linea con le sue prodezze, ha avuto gli effetti sperati. I giallorossi sbancano Reggio Emilia con una rete di Dybala e tornano ad issarsi alla testa del campionato in compagnia del Napoli. La squadra continua a segnare poco confezionando un altro 1-0 ma al momento è quel che basta in attesa che si esaurisca la sterilità di Dovbyk e Ferguson. Serviva una vittoria per cacciare subito cattivi pensieri dopo le due sconfitte in serie tra campionato e Coppa ma soprattutto era necessaria per Gasperini una reazione e una solida prova di coraggio e determinazione per non cancellare il buon avvio di stagione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Argomenti simili trattati di recente
#Dybala torna nei convocati, #Angeliño deve dare forfait L’esterno spagnolo out per influenza, la Joya partirà dalla panchina. Davanti Dovbyk dal 1’, confermato Pellegrini ? Fabrizio Pastore #ASRoma - X Vai su X
ARTE E TRADIZIONE: TORNA A BRINDISI IL LABORATORIO PRESEPIALE “JOYLAB” Aperte le iscrizioni al laboratorio presepiale “JoyLab” a Brindisi: tre giorni per imparare l’arte del presepe artigianale Torna per il secondo anno consecutivo il laboratorio pr - facebook.com Vai su Facebook
Torna la Joya in casa Roma, Dybala stende Sassuolo e lancia i giallorossi in vetta - La 'strigliata' di Gasperini, alla vigilia della sfida con il Sassuolo, rivolta a ... Lo riporta iltempo.it
La Roma vince di misura (1-0) in casa del Sassuolo e torna prima in classifica - Un gol dell'argentino decide la sfida tra i giallorossi e il Sassuolo, gara disputata al Mapei Stadium. Riporta msn.com