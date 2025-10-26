Torna in libertà il braccio destro di Iovine
ibertà per il braccio destro di Antonio Iovine detto o’ ninn. E’ quanto stabilito dalla Corte di Appello di Napoli Ufficio Esecuzioni Penali nei confronti di Antonio Cerullo, 60enne di San Cipriano d’Aversa alias o’ putecar, storico affiliato al clan dei Casalesi. I giudici di appello hanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it
