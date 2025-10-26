Torna il concorso di Natale Presepi premio per il più bello

Non è Natale senza il Presepe, e questo lo sanno bene le Parrocchie dell’Unità Pastorale Fermo centro San Domenico, San Francesco e Santa Lucia e la Contrada San Martino, che da 8 anni propongono un concorso di presepi proprio nel periodo di Natale, dall’8 dicembre al 6 gennaio, con l’obiettivo di rendere Fermo Città dei Presepi. L’iniziativa Svicolando fra Presepi a Fermo si presenta più energica che mai, spinta dall’entusiasmo del parroco don Michele Rogante e del priore di Contrada San Martino, Alessandro Montagnoli, che per il Natale 2025 hanno pensato a due importanti novità. Semplice la proposta: invitare i cittadini del centro storico di Fermo ad allestire un presepe o una semplice Natività ad una o più finestre della propria casa, visibili ai passanti, dando vita ad un percorso nei vicoli, vie e piazze davvero unico e suggestivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torna il concorso di Natale. Presepi, premio per il più bello

