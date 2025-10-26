Torna a Cotignola La compagnia dei racconti volontari per conservare le storie degli anziani
Riparte a Cotignola l’esperienza della Compagnia dei racconti, un progetto che contrasta le solitudini involontarie delle persone anziane e invita i cittadini a raccogliere e condividere le loro storie di vita. La Compagnia dei racconti è alla ricerca di volontari che seguiranno un breve percorso. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Podismo, domenica 26 ottobre torna la «10 Km di Cotignola» - facebook.com Vai su Facebook
Torna a Cotignola «La compagnia dei racconti», volontari per conservare le storie degli anziani - Un invito ai cittadini per raccogliere e condividere la memoria locale contro la solitudine e per la memoria della comunità ... Secondo ravenna24ore.it
Si cercano volontari per raccogliere storie di anziani soli: diventeranno un libro - A Cotignola torna la Compagnia dei racconti: un progetto che contrasta le solitudini involontarie delle persone anziane ... Come scrive ravennaedintorni.it