Torino in rimonta sul Genoa | 2-1 e secondo successo di fila in campionato

AGI - Secondo successo consecutivo per il Torino, Genoa ancora a secco. I ragazzi di Marco Baroni, infatti, battono 2-1 in rimonta il Genoa nel match valevole per l'ottava giornata di Serie A 20252026, grazie ad un autogol di Sabelli e alla rete di Guillermo Maripan. Ottimo avvio di gara da parte della formazione ospite, che dopo appena 7' passa in vantaggio grazie alla rete di Morten Thorsby: il norvegese sfrutta un cross di Ekhator deviato da Asllani depositando la sfera in fondo al sacco. I rossoblu' provano a cavalcare il momento positivo e prima del 20' sfiorano il raddoppio in due occasioni: prima un colpo di testa di Thorsby che termina di poco a lato, poi Ekhator spedisce alto quando si trova a tu per tu con Paleari. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Torino in rimonta sul Genoa: 2-1 e secondo successo di fila in campionato

