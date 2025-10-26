Torino Genoa Vagnati è sicuro | La squadra oggi deve dimostrare questa cosa
Torino Genoa, Vagnati si esprime così prima del match dei granata. Il punto l dirigente granata Davide Vagnati si è presentato ai microfoni di DAZN facendo il punto sul momento della squadra e illustrando le ambizioni in vista del match contro Genoa C.F.C., conosciuta come “Torino-Genoa”. Il DS non ha nascosto l’importanza dell’appuntamento e del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Arrivate le formazioni ufficiali per il primo match della domenica tra Torino e Genoa Le scelte dei tecnici Vai su Facebook
$Torino, probabili scelte di $Baroni contro il $Genoa Novità tra i pali, tocca a $Paleari$ToroNews $TorinoFC $Torino? Qui per le ultime - X Vai su X
Vagnati pre Torino-Genoa: “Simeone e Adams possono crescere insieme” - Manca pochissimo al fischio d'inizio della gara valevole per l'ottava giornata di Serie A. Secondo msn.com
Torino, Vagnati: "Importante avere un'identità. Baroni? Una società deve supportare l'allenatore" - Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre- Lo riporta tuttomercatoweb.com
Torino, Vagnati: "Abbiamo grande fiducia nel futuro, bisogna fare punti" - Davide Vagnati, direttore tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Parma, valida per la quinta giornata di Serie A. Si legge su tuttomercatoweb.com