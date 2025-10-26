Torino Genoa LIVE 1-1 | Sabelli autogol pareggia il vantaggio di Thorsby
Torino Genoa, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match per l’ottava giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). La Serie A riapre i battenti con il pranzo domenicale e sul campo del Grande Torino si accende un confronto cruciale per due . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
$Torino- $Genoa, le formazioni ufficiali - X Vai su X
Arrivate le formazioni ufficiali per il primo match della domenica tra Torino e Genoa Le scelte dei tecnici - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Torino-Genoa 0-1 Serie A 2025/2026: Parata Decisiva di Coco - Genoa: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it scrive
Torino-Genoa LIVE 0-1: Asllani scivola, Thorsby lo punisce. Leali salva su Maripan - Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione. msn.com scrive
TORINO 0 vs GENOA 1 (7' Thorsby) - Genoa a caccia della prima vittoria: tutti gli aggiornamenti in tempo reale della sfida valevole per l'ottava giornata di Serie A ... Segnala msn.com