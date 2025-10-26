Torino Genoa LIVE 0-1 | ultimi minuti di primo tempo Thorsby portain vantaggio Vieira su errore granata

Calcionews24.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino Genoa, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match per l’ottava giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). La Serie A riapre i battenti con il pranzo domenicale e sul campo del Grande Torino si accende un confronto cruciale per due . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

torino genoa live 0 1 ultimi minuti di primo tempo thorsby portain vantaggio vieira su errore granata

© Calcionews24.com - Torino Genoa LIVE 0-1: ultimi minuti di primo tempo, Thorsby portain vantaggio Vieira su errore granata

Altre letture consigliate

torino genoa live 0Torino-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - 0 sul Napoli firmato Simeone, ospitano il Grifone di Patrick Vieira, ancora a caccia della prima vittoria in campionato, nel lunch match dell'ottav ... Come scrive tuttosport.com

torino genoa live 0LIVE Torino-Genoa 0-1 Serie A 2025/2026: Adams Cerca Il Numero - Genoa: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Segnala sport.virgilio.it

torino genoa live 0Torino - Genoa, la cronaca minuto per minuto - I rossoblù di Vieira cercano la prima vittoria in campionato in casa dei granata. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Genoa Live 0