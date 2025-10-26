Torino-Genoa le pagelle | Maripan 7,5 l' uomo della provvidenza Cornet 5 un errore clamoroso
Fondamentale anche Paleari, ottime le prove di Ngonge e Tameze. Nel Grifone il migliore è Leali, bravo anche Ekhator. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Torino-Genoa 2-1 pagelle: Maripan al 90', Paleari decisivo al 95', rimonta granata al cardiopalma - Per i rossoblù si salvano Thorsby e Leali. Lo riporta sport.virgilio.it
Le pagelle di Torino-Genoa: Paleari fenomenale, Maripan meglio delle punte - Il portiere nel finale per due volte salva la vittoria e si esalta, Ngonge entra bene, la decide un difensore: le pagelle ... toro.it scrive
Torino-Genoa 2-1, rimonta granata con gol di Maripan al 90esimo - 1 il Genoa nel match valido per l'ottava giornata di serie A disputato allo 'Stadio Olimpico Grande Torino'. Scrive lapresse.it