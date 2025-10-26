Torino-Genoa finisce 2-1 | Maripan all' ultimo respiro regala la vittoria ai granata

Xml2.corriere.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tempo per parte fra Torino e Genoa, alla fine è Maripan a regalare la vittoria alla squadra di Baroni. I granata confermano il buon momento dopo la vittoria con il Napoli. Il Genoa ultimo in classifica. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

torino genoa finisce 2 1 maripan all ultimo respiro regala la vittoria ai granata

© Xml2.corriere.it - Torino-Genoa finisce 2-1: Maripan all'ultimo respiro regala la vittoria ai granata

Scopri altri approfondimenti

torino genoa finisce 2Il Torino ci ha preso gusto: dopo il Napoli batte anche il Genoa, finisce 2-1 - Partita divertente all'Olimpico Grande Torino, quella andata in scena fra Torino e Genoa nella gara delle 12. Scrive tuttomercatoweb.com

torino genoa finisce 2Torino-Genoa finisce 2-1: Maripan all'ultimo respiro regala la vittoria ai granata - Un tempo per parte fra Torino e Genoa, alla fine è Maripan a regalare la vittoria alla squadra di Baroni. Secondo corriere.it

torino genoa finisce 2Torino-Genoa 2-1: video, gol e highlights - Il Torino vince in rimonta contro il Genoa e sale ancora in classifica, lasciando gli avversari all'ultimo posto. Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Genoa Finisce 2