Torino Genoa | cronaca sintesi moviola e diretta LIVE

Calcionews24.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino Genoa, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match per l’ottava giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). La Serie A riapre i battenti con il pranzo domenicale e sul campo del Grande Torino si accende un confronto cruciale per due . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

torino genoa cronaca sintesi moviola e diretta live

© Calcionews24.com - Torino Genoa: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

torino genoa cronaca sintesiTorino-Genoa come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Torino- Riporta sport.virgilio.it

torino genoa cronaca sintesiTorino Napoli: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE - Torino Napoli, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la settima giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Ol ... Scrive calcionews24.com

torino genoa cronaca sintesiIl Napoli crolla, il Torino risorge: finisce 1-0, la decide Simeone - I voti del fantacalcio, la sintesi, il tabellino e i marcatori della partita Torino- Da fantacalcio.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Genoa Cronaca Sintesi