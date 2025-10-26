Torino-Genoa 2-1 | Thorsby illude Maripan decide nel finale

Quinta sconfitta in otto partite per il Genoa di Viera, che si deve arrendere al Torino nei minuti finali e resta all'ultimo posto in classifica con soli 3 punti. A inizio primo tempo Thorsby riesce ad approfittare di un errore della difesa granata per trafiggere Paleari.Da quel momento il Genoa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

