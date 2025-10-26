Torino-Genoa 2-1 rimonta granata con gol di Maripan al 90esimo

Il Torino supera in rimonta per 2-1 il Genoa nel match valido per l’ottava giornata di serie A disputato allo ‘Stadio Olimpico Grande Torino ‘. Il @TorinoFC1906 ribalta #TorinoGenoa al 90' grazie a Capitan Maripan!?????? pic.twitter.comt6T7eUdNdl — Lega Serie A (@SerieA) October 26, 2025 Gara a due facce. Primo tempo decisamente di marca Genoa. In vantaggio con Thorsby al 7? i liguri sfiorano il raddoppio con Malinovskyi, Thorsby ed Ekhator. Il Torino fatica a trovare sbocchi davanti ma nella ripresa si sblocca: al 58? sfiora il pareggio con Maripan di testa, poi trova la rete grazie a un autogol di Sabelli al 63? che anticipa Ché Adams beffando il suo portiere Leali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino-Genoa 2-1, rimonta granata con gol di Maripan al 90esimo

