Torino Genoa 2-1 | Maripan e l’autogol di Sabelli condannano Vieira Baroni non brilla ma punge super Paleari!

Torino Genoa, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match per l'ottava giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). La Serie A riapre i battenti con il pranzo domenicale e sul campo del Grande Torino si accende un confronto cruciale per due.

Torino – Genoa 2-1, cronaca e highlights: Maripan per la rimonta Granata! – VIDEO - 1, cronaca e highlights: la sblocca Thorsby, l'autogol di Sabelli e la rete di Maripan regalano la vittoria ai Granata! Da generationsport.it

Il Torino ci ha preso gusto: dopo il Napoli batte anche il Genoa, finisce 2-1 - Partita divertente all'Olimpico Grande Torino, quella andata in scena fra Torino e Genoa nella gara delle 12. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Torino-Genoa finisce 2-1: Maripan all'ultimo respiro regala la vittoria ai granata - Un tempo per parte fra Torino e Genoa, alla fine è Maripan a regalare la vittoria alla squadra di Baroni. Come scrive corriere.it