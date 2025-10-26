Torino di rimonta Genoa sempre più giù | decide Maripan al 90?

I granata centrano il secondo successo di fila, rossoblù ultimi e ancora senza vittorie. Il Torino ci crede fino alla fine e ribalta il Genoa 2-1 nell’ottava giornata di Serie A. Dopo un primo tempo opaco e chiuso sotto per il gol iniziale di Thorsby, i granata hanno reagito nella ripresa, trovando prima il pareggio con un autogol di Sabelli e poi il gol-partita con Maripan allo scadere. Ottimo l’avvio della squadra di Gila, avanti al 7? grazie a Thorsby che raccoglie un cross di Ekhator deviato da Asllani e firma lo 0-1. I rossoblù sfiorano il raddoppio in due occasioni, ma il Torino tiene botta e solo nel finale del primo tempo si affaccia con decisione in avanti. 🔗 Leggi su Sportface.it