Torino di rimonta Genoa sempre più giù | decide Maripan al 90?
I granata centrano il secondo successo di fila, rossoblù ultimi e ancora senza vittorie. Il Torino ci crede fino alla fine e ribalta il Genoa 2-1 nell’ottava giornata di Serie A. Dopo un primo tempo opaco e chiuso sotto per il gol iniziale di Thorsby, i granata hanno reagito nella ripresa, trovando prima il pareggio con un autogol di Sabelli e poi il gol-partita con Maripan allo scadere. Ottimo l’avvio della squadra di Gila, avanti al 7? grazie a Thorsby che raccoglie un cross di Ekhator deviato da Asllani e firma lo 0-1. I rossoblù sfiorano il raddoppio in due occasioni, ma il Torino tiene botta e solo nel finale del primo tempo si affaccia con decisione in avanti. 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche questi approfondimenti
Basket Torino: vittoria in rimonta contro l'Urania Milano - X Vai su X
Basket Torino: vittoria in rimonta contro l'Urania Milano - facebook.com Vai su Facebook
Il Torino vince in rimonta 2-1 contro il Genoa - TORINO (ITALPRESS) – Secondo successo consecutivo per il Torino, Genoa ancora a secco. Come scrive iltempo.it
Serie A, vittoria in rimonta del Torino contro il Genoa - Un successo ottenuto in rimonta dopo la rete al 7' del primo tempo ... msn.com scrive
Torino – Genoa 2-1, cronaca e highlights: Maripan per la rimonta Granata! – VIDEO - 1, cronaca e highlights: la sblocca Thorsby, l'autogol di Sabelli e la rete di Maripan regalano la vittoria ai Granata! Scrive generationsport.it