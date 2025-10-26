Torino Baroni entusiasta | Abbiamo vinto di carattere Ora dobbiamo fare questa cosa

Torino, Baroni ribalta il Genoa: «Vittoria di carattere e cuore». Le parole del tecnico granata Il Torino di Marco Baroni continua a correre e conquista la seconda vittoria consecutiva, battendo in rimonta il Genoa per 2-1 allo stadio Olimpico Grande Torino. Una partita sofferta, giocata con grinta e determinazione, in perfetto stile Baroni, che al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino, Baroni entusiasta: «Abbiamo vinto di carattere. Ora dobbiamo fare questa cosa»

"Non dobbiamo sbagliare la prestazione" Mister Baroni presenta #TorinoGenoa in conferenza stampa

#Torino, grande affetto dei tifosi per #Baroni: 4 assenti all'allenamento al Fila ? L'obiettivo del tecnico è dare continuità, la prossima sfida con il #Genoa sara un banco di prova decisivo

Calcio: Torino; Baroni, 'Vittoria è un premio per la squadra' - "All'intervallo ho ribaltato lo spogliatoio, poi abbiamo rimesso la squadra a posto e i cambi ci hanno aiutato: era importante conquistare i tre punti, è il premio per il secondo tempo dei ragazzi"

TORINO - Baroni: "Ottimo secondo tempo, il nostro pubblico è meraviglioso, tocca a noi trascinarlo" - Marco Baroni, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match casalingo contro il Genoa vinto per 2-

LIVE Baroni: la conferenza stampa dopo Torino-Genoa - Così Baroni ha commentato la vittoria del Torino: "Siamo partiti mosci, con poco ritmo.