Torino 16 maggio 1976 | Culicchia racconta l’ultimo scudetto granata E si tifa come se il finale fosse ancora da scrivere
Cinquant’anni, o quasi. Il prossimo maggio sarà passato mezzo secolo dall’ultimo Scudetto vinto dal Torino di Gigi Radice. Una vita intera, forse anche due. Allora, però, nessuno avrebbe mai potuto immaginare che sarebbe stato l’ultimo tricolore della serie, per poi lasciare spazio a un digiuno fatto di amarezze e illusioni. Come quella di poter mettere in bacheca la coppa Uefa; invece, a essere alzata, il 13 maggio del 1992 ad Amsterdam, fu soltanto la sedia di Mondonico in un moto di tragica ribellione contro il fato. Ma quella è un’altra storia. “Torino, 16 maggio 1976”: il romanzo che racconta l’ultimo scudetto dei granata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
