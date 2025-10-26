Tonno spiaggiato a Lido Rossello carcassa scomparsa | resta solo la testa
Ieri un tonno di circa 120 chili è stato ritrovato morto sulla spiaggia di Lido Rossello a Realmonte. A comunicarlo era stata l’associazione ambientalista Mareamico, che ha subito informato la capitaneria di Porto Empedocle e l’istituto zooprofilattico di Palermo per prelevare la carcassa e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
