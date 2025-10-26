ToMove4Future ecco la mobilità urbana del futuro
A pochi giorni dal debutto della navetta autonoma on demand, il Living Lab ToMove della Città di Torino accelera e rilancia con ToMove4Future. Con la Call ToMove4Future, la città amplia il proprio ecosistema di sperimentazione con 13 nuovi progetti che trasformeranno Torino in un laboratorio diffuso dell’innovazione per la mobilità urbana del futuro. Le nuove . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
FUTURO Logistica urbana del futuro: i casi pilota di Lecce, Manfredonia e Martina Franca - A rispondere a questa domanda sarà il workshop “La logistica urbana del futuro arriva in Puglia”, organizzato da ... Segnala statoquotidiano.it
La logistica urbana del futuro arriva in Puglia:i casi pilota Lecce, Manfredonia, Martina Franca. Evento 15/09 Fiera del Levante - Come conciliare ambiente e qualità della vita con la riduzione dei costi e del time to market per le imprese? Secondo puglialive.net
Piano di rigenerazione urbana. C’è il benestare della Regione: "Il borgo adesso guarda al futuro" - Marinella di Sarzana (La Spezia), 29 luglio 2023 – Dalla metà di marzo il borgo di Marinella inizierà a guardare al futuro. lanazione.it scrive