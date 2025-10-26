Tom Dumoulin | Non mi annoio a veder vincere Poga?ar anche se preferirei battaglie come al Giro 2017

Alla fine di una stagione lunga e sofferta è certamente tempo di bilanci e riflessioni. Uno dei temi più dibattuti, nel contesto di un’annata che ha ulteriormente accentuato la sensazione di predominio assoluto di Tadej Pogacar, riguarda la possibilità di un ciclismo noioso quando a vincere è sempre lo stesso corridore. In questa discussione si è inserito anche Tom Dumoulin. L’ex corridore neerlandese, che ha ormai terminato la carriera da professionista da tre anni, dopo aver vinto corse importanti come il Giro d’Italia 2017, i Mondiali a Cronometro lo stesso anno e diverse tappe nei Grand Tour, ammira il talento del fenomeno sloveno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tom Dumoulin: “Non mi annoio a veder vincere Poga?ar, anche se preferirei battaglie come al Giro 2017”

