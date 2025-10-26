TNA | Questa notte la prima difesa del World Title per Mike Santana in MLP

Il TNA World Champion, Mike Santana, sarà presente questa notte allo show della Maple Leaf Wrestling e difenderà il suo titolo contro Sheldon Jean. Si tratterà di fatto della prima difesa del titolo dopo la conquista avvenuta lo scorso 12 ottobre a BFG. Stando a quanto riportato dal Wrestling Observer Newsletter, pare che inizialmente la TNA non avesse intenzione di concedere ai propri talenti la possibilità di lottare nella federazione di Scott D’Amore (ex Presidente della TNA). A confermare questa teoria è stato Moose, il quale dichiarò la cosa pubblicamente, salvo poi giungere smentite da parte della TNA stessa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

