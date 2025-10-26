TNA | Quando tornerà in LIVE la compagnia? Turning Point e Final Resolution sono dietro l’angolo

Nonostante nelle ultime due settimane la TNA abbia mandato in onda una serie di contenuti registrati per approfondire quanto successo a BFG, mancano ancora i nuovi contenuti capaci di mostrare degli effettivi nuovi episodi di iMPACT con tanto di lottato. Anche per giovedì prossimo infatti, la compagnia manderà in scena altri segmenti backstage tra cui alcuni con protagonisti gli Hardys e il loro BROKEN Universe. Ma quando tornerà effettivamente in attività la compagnia? Stando ai loro recenti eventi pubblicizzati, il ritorno in LIVE di iMPACT è previsto per giovedì 13 novembre, al quale seguirà il giorno successivo un altro evento in LIVE, Turning Point. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - TNA: Quando tornerà in LIVE la compagnia? Turning Point e Final Resolution sono dietro l’angolo

Leggi anche questi approfondimenti

Continuano le attività della nostra Polizia Municipale. Nelle prossime ore torneremo a fare controlli sul conferimento dei rifiuti urbani. Scatteranno immediate sanzioni per chi non rispetta la raccolta differenziata. Raccomandiamo attenzione e collaborazione. F Vai su Facebook

TNA: Slammiversary entra nella Top 5 della compagnia per capienza - A proposito di celebrazione, non si può non citare un importante record toccato proprio dalla compagnia con la vendita dei biglietti dello show. Riporta worldwrestling.it

TNA: Laredo Kid conferma l’addio alla compagnia - Nei giorni scorsi, sono emerse diverse voci secondo cui molti contratti della TNA sarebbero in scadenza a brevissimo, in particolare dopo Bound for Glory del 12 ottobre prossimo. Come scrive zonawrestling.net

TNA: Steve Maclin in uscita dalla compagnia - A quanto pare Josh Alexander, Jordynne Grace, Tommy Dreamer e soci, hanno pubblicato un tweet contenente una clessidra, come se un conto alla rovescia fosse dietro l'angolo. Come scrive worldwrestling.it