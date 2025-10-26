TNA | I numeri di Bound For Glory superano quelli di AEW WrestleDream
Giungono alcuni aggiornamenti da WrestleTix in merito all’effettiva presenza di pubblico per lo show di punta della TNA, ovvero Bound For Glory. La federazione di Nashville ha reso noto di aver stabilito un record lo scorso 12 ottobre, registrando di fatto la più larga presenza di pubblico nella storia della TNA per uno show su suolo americano con oltre 7700 fan. Tale cifra corrisponde ai biglietti acquistati, ma non alla presenza effettiva dei fan. Ebbene, il pubblico presente effettivamente all’interno dell’arena di Lowell, MA ha toccato quota 7018, il che rende lo show come il secondo più capiente nella storia della compagnia dopo Slammiversary dello scorso luglio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
