Dopo due anni «disastrosi», tra un nodulo alle corde vocali, un divorzio e la paura di non poter più cantare, Tiziano Ferro torna con un nuovo album, Sono un grande. Un atto di fede e di rinascita: non perché tutto vada bene, ma perché ha imparato a stare dentro l’imperfezione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Tiziano Ferro e l'arte di rinascere: «Dirsi sono un grande non è arroganza, è psicanalisi. È guardarsi allo specchio e riconoscere ciò che di buono abbiamo fatto»

