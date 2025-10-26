Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

Titolo Juve Borsa: Juventus FC è un club quotato in borsa. Ecco le informazioni utili sulle quotazioni del titolo e delle azioni Juve. Titolo Juve Borsa – Ecco tutte le informazioni sull’andamento in borsa delle quotazioni Juventus Football Club Spa. 2,77 EUR (+0,29 % ) Ore 17.45 del 24 OTTOBRE 2025. Apertura 2,71 Massimo 2,81 Minimo 2,71 Capitalizz. 1,05 Mld Chiusura prec. 2,77 Titolo Juve Borsa – Tutte le info in tempo reale per le quotazioni e le azioni Juve (Questo servizio viene aggiornato dalla nostra redazione con cadenza sporadica, solo ai fini giornalistici legati alla contemporaneità) TITOLO JUVE BORSA: FAQ INVESTITORI E AZIONISTI. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Titolo Juve Borsa: quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

