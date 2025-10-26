Tito Zoe Chiacchiera vince la quarta edizione della Canzone perugina con La voce della tramontana
Grande successo di artisti partecipanti, pubblico e di emozioni per la quarta edizione della Festa della Canzone Perugina, un evento che ormai rappresenta non solo un momento di musica e creatività, ma anche un grande abbraccio collettivo alla città e alle sue radici. Con una Sala dei Notari. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
