TIR – Re-Pozzi vincono a Como a Crugnola-Sassi il titolo
Il pilota di casa su Skoda Fabia RS centra il secondo successo stagionale dopo la vittoria in Valtellina. Secondo posto per Silva-Pina su Citroen C3 WRC Plus, trasparenti per la classifica del TIR. Podio in gara per Pinzano-Turati che terminano la stagione al 3° posto Si è chiusa lungolago la stagione 2025 del Trofeo Italiano Rally, fra . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
