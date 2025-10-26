TIR – Re-Pozzi vincono a Como a Crugnola-Sassi il titolo

Il pilota di casa su Skoda Fabia RS centra il secondo successo stagionale dopo la vittoria in Valtellina. Secondo posto per Silva-Pina su Citroen C3 WRC Plus, trasparenti per la classifica del TIR. Podio in gara per Pinzano-Turati che terminano la stagione al 3° posto Si è chiusa lungolago la stagione 2025 del Trofeo Italiano Rally, fra . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

