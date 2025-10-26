Zenzero Fest 2025 si prepara a chiudere la sua quarta edizione con un incontro da non perdere. L’appuntamento è per questo pomeriggio, domenica 26 ottobre, alle ore 17:00, nella Sala Conferenze della Biblioteca "Città di Arezzo", dove arriverà Ezio Abbate per la presentazione del suo romanzo " Ti vengo a cercare " edito da Mondadori. Dopo aver riscritto le regole della narrazione televisiva italiana con serie cult come Suburra, Suburræterna, Curon e I Diavoli, Ezio Abbate torna alla narrativa con un romanzo potente, straziante, ispirato a una storia vera. La protagonista è Carla, una donna che ha quarant’anni, un lutto alle spalle e un presente svuotato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Ti vengo a cercare", l’autore di Suburra protagonista in Biblioteca