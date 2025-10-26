Ti occupi dei tuoi genitori anziani? Puoi chiedere un aiuto allo Stato Ecco come
Accompagnarli dal medico, preparare i pasti, aiutarli nelle faccende quotidiane. Prendersi cura di un genitore o di un nonno anziano può diventare impegnativo quanto un lavoro vero e proprio. Ma nella maggior parte dei casi non c’è né uno stipendio né un contratto che riconosca questo sforzo. La buona notizia è che dal 2025 lo Stato offre un contributo mensile di 850 euro agli anziani non autosufficienti per coprire le spese di assistenza. Questo aiuto economico si aggiunge alla classica indennità di accompagnamento, portando il totale a circa 1.380 euro al mese. I soldi possono essere usati per pagare una badante assunta regolarmente o per acquistare servizi di assistenza qualificati. 🔗 Leggi su Cultweb.it
