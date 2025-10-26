Thorsby illude Maripan la ribalta | Torino in volo Vieira rischia
Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra i granata di Baroni e i rossoblu di Vieira in tempo reale Il Torino affronta il Genoa nel lunch match domenicale valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Una sfida dal sapore antico tra due formazioni che stanno vivendo un periodo di forma diametralmente opposto, cha sarà diretta dall’arbitro Bonacina della sezione di Bergamo. Marco Baroni, tecnico del Torino (LaPresse) – Calciomercato.it Da una parte i granata di Marco Baroni, vogliono dare seguito alla vittoria di prestigio contro il Napoli per provare a dare una svolta decisiva alla loro stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
