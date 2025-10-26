Thom Yorke rivela perché i Radiohead non vanno in tour dal 2018

Il frontman dei Radiohead Thom Yorke ha parlato apertamente della lunga pausa dai tour della band, rivelando come la perdita personale e l’esaurimento emotivo abbiano contribuito all’assenza di sette anni dal palco. In una nuova intervista per il Times, il cantante ha riflettuto sugli ultimi giorni della tournée A Moon Shaped Pool, risalente al 2018, conclusasi con uno spettacolo a Philadelphia nell’agosto dello stesso anno. «Immagino che le cose siano andate un po’ per il verso sbagliato, quindi abbiamo dovuto fermarci», ha spiegato il cantautore, «I concerti sono stati fantastici, ma era tipo “Fermiamoci ora prima di buttarci giù da questo dirupo”». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

