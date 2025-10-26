The Walking Stano a Palo del Colle raccolti più 14mila euro per la ricerca sulla fibrosi cistica

Due giornate di sport, musica, spettacolo e divulgazione scientifica hanno trasformato Palo del Colle in un grande palcoscenico di partecipazione e impegno civile, con il coinvolgimento di centinaia di volontari, famiglie, scuole e associazioni locali. Grande successo per l’edizione 2025 di The. 🔗 Leggi su Baritoday.it

