The Walking Stano a Palo del Colle raccolti più 14mila euro per la ricerca sulla fibrosi cistica

Baritoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giornate di sport, musica, spettacolo e divulgazione scientifica hanno trasformato Palo del Colle in un grande palcoscenico di partecipazione e impegno civile, con il coinvolgimento di centinaia di volontari, famiglie, scuole e associazioni locali. Grande successo per l’edizione 2025 di The. 🔗 Leggi su Baritoday.it

