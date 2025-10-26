The Mastermind la recensione | il finto heist movie di Kelly Reichardt sul disincanto di una generazione

La regista sceglie Josh O'Connor per vestire i panni di una mente tutt'altro che criminale, sovvertendo i generi. Il risultato è un film sullo sgretolamento del sogno americano. Un po' heist movie, un po' pellicola on the road. E, a conti fatti, nessuno dei due fino in fondo. O meglio, in The Mastermind, il nuovo lavoro scritto, diretto e montato da Kelly Reichardt dal 30 ottobre in sala distribuito da MUBI, ci sono entrambi questi generi, ma sono destrutturati per raccontare altro. The Mastermind e l'arte del depistaggio di Kelly Reichardt Presentato in concorso a Cannes 78, il film vede Josh O'Connor vestire i panni della mente (tutt'altro che) criminale del titolo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Mastermind, la recensione: il finto heist movie di Kelly Reichardt sul disincanto di una generazione

