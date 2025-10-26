Thailandia e Cambogia firmano tregua

Servizitelevideo.rai.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

7.00 Il presidente Usa, Trump, ha presieduto alla firma dell'accordo di cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia. La cerimonia si è svolta in Malesia, prima tappa del tour asiatico di Trump. L'accordo è stato sottoscritto dal premier thailandese Charnvirakul e da quello cambogiano Hun Manet, insieme con il presidente americano e con il premier malese Ibrahim. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

thailandia cambogia firmano treguaFirmato accordo di pace Thailandia-Cambogia con Trump - Il presidente statunitense Donald Trump ha presieduto la firma dell'accordo di cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia. Secondo ansa.it

thailandia cambogia firmano treguaFirmato l'accordo di pace tra Thailandia e Cambogia alla presenza di Trump - L'accordo è stato sottoscritto dal premier thailandese Anutin Charnvirakul e da quello cambogiano Hun Manet ... Scrive corriere.it

thailandia cambogia firmano treguaMalesia, 'Trump presenzierà alla firma della pace Thailandia-Cambogia' - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parteciperà alla cerimonia della firma di un accordo di pace tra Thailandia e Cambogia in occasione del prossimo vertice delle nazioni del Sud- Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Thailandia Cambogia Firmano Tregua