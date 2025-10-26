Thailandia e Cambogia firmano la tregua

7.00 Il presidente Usa, Trump, ha presieduto alla firma dell'accordo di cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia. La cerimonia si è svolta in Malesia, prima tappa del tour asiatico di Trump. L'accordo è stato sottoscritto dal premier thailandese Charnvirakul e da quello cambogiano Hun Manet, insieme con il presidente americano e con il premier malese Ibrahim. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

