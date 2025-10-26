Texas neonato estratto vivo da un’auto ribaltata | il salvataggio

Lapresse.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un neonato è stato estratto da un veicolo che si era ribaltato in un incidente stradale, a Fort Worth in Texas. L’incidente è avvenuto giovedì mattina in un’autostrada trafficata: madre e figlio sono stati sbalzati fuori dall’auto e il piccolo è finito sotto il veicolo. Un video diffuso dalla polizia mostra un agente che corre verso il mezzo capovolto mentre la madre urla disperatamente il nome del bambino. L’agente, insieme ad alcuni automobilisti di passaggio, è riuscito a sollevare l’auto e trarre in salvo il piccolo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

texas neonato estratto vivo da un8217auto ribaltata il salvataggio

© Lapresse.it - Texas, neonato estratto vivo da un’auto ribaltata: il salvataggio

Approfondisci con queste news

texas neonato estratto vivoTexas, neonato estratto vivo da un’auto ribaltata: le drammatiche immagini - Un neonato è stato estratto da un veicolo che si era ribaltato in un incidente stradale, a Fort Worth in Texas. Segnala stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Texas Neonato Estratto Vivo