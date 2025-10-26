Tesori dei Faraoni a Roma la mostra-evento che racconta lo splendore dell’antico Egitto E la forza della nuova Italia

Una mostra di straordinario valore, in cui sono esposti 130 pezzi che illuminano la storia millenaria dellantico Egitto. Ma anche un esempio concreto di come la cultura possa rappresentare un volano per rafforzare la cooperazione tra Stati, attraverso quella che va sotto il nome di “diplomazia culturale”. È la mostra-eventoTesori dei Faraoni”, che si è aperta venerdì a Roma alle Scuderie del Quirinale e che sarà visitabile fino al 3 maggio. La mostra-evento “Tesori dei Faraoni”. Attraverso dieci sale e sei sezioni tematiche, la mostra restituisce i momenti salienti della civiltà egizia, proponendo un percorso che ne esplora la complessità, dal mondo dei faraoni alla vita quotidiana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

