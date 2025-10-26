terzo successo consecutivo per il centro i viareggini superano per due a uno il novara

CGC VIAREGGIO 2 NOVARA 1 CGC VIAREGGIO: Gomez, D’Anna, Ambrosio, Torner, Cinquini, Lombardi, Rosi. All. De Gerone. NOVARA: Fongaro, Illuzzi, Maniero, Torres, Dinis, Brusa, Moyano. All. Tataranni. Arbitri: Silecchia-De Palma. Marcatori: 1’ pt Maniero, 1’ pt D’Anna; 16’ Ambrosio. Note: ammonito Torres. VIAREGGIO – Tre su tre, e poco importa che il gioco ancora un po’ latiti. Il Cgc Viareggio di Mirco De Gerone batte, soffrendo tantissimo, il Novara ed arriva al derby di martedì sera al PalaForte da capolista. Successo sudatissimo, onestamente neanche troppo meritato per quello che si è visto in pista, ma alla fine a contare sono i tre punti conquistati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

