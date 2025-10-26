Terrore in ospedale | guardia giurata minaccia una dottoressa ritirata la pistola d' ordinanza

La scorsa notte, verso le ore 1.55, i carabinieri sono intervenuti presso l’ospedale Monaldi e hanno denunciato una guardia giurata. L’uomo, 51enne, ha prima minacciato e offeso telefonicamente una dottoressa della struttura ospedaliera dove è stato ricoverato il proprio padre.Poi, si è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Telesveva. . Barletta, terrore in periferia: killer a volto coperto ferisce presidente del comitato 167 a colpi di pistola #puglia #bat #barletta #cronaca - facebook.com Vai su Facebook

Terrore in ospedale: guardia giurata minaccia una dottoressa, ritirata la pistola d'ordinanza - 55, i carabinieri sono intervenuti presso l’ospedale Monaldi e hanno denunciato una guardia giurata. napolitoday.it scrive

Paziente ruba la pistola a una guardia giurata: terrore al Pronto soccorso - Momenti di terrore all’ospedale Apuana di Massa, dove un paziente psichiatrico ha sottratto la pistola a una guardia giurata del pronto soccorso ed è stato bloccato appeena prima che potesse sparare. Come scrive unionesarda.it

Venezia, la guardia giurata che ha salvato un uomo che voleva lanciarsi dall'ospedale: «Gli ho mostrato un tatuaggio di mio padre, gli ho parlato dei miei figli: poi l'ho ... - L'uomo si era arrampicato su una trave esterna dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. corrieredelveneto.corriere.it scrive