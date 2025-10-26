Terribile frontale sulla Provinciale | due feriti e traffico nel caos

Un momento di distrazione, forse una manovra azzardata, e in un istante la strada si è trasformata in un incubo. Due persone sono rimaste ferite nel frontale avvenuto sabato pomeriggio sulla Sp572 a Manerba del Garda, di fronte alla birreria Avanzi.Secondo una prima ricostruzione della Polizia. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

