Un improvviso momento di paura ha interrotto una serata che doveva essere di festa e musica. Un pubblico numeroso, accorso per assistere a uno spettacolo molto atteso, si è ritrovato a vivere attimi di tensione quando il pavimento ha iniziato a tremare e le luci hanno oscillato leggermente. In pochi istanti, la leggerezza dell'intrattenimento ha lasciato spazio allo stupore e alla preoccupazione, mentre tra gli spettatori serpeggiava la consapevolezza che qualcosa di anomalo stava accadendo. Nonostante la sorpresa e lo spavento iniziale, la situazione è rimasta sotto controllo grazie alla calma del pubblico e all'intervento tempestivo del personale della struttura, che ha guidato l'evacuazione con ordine e professionalità.

Terremoto, stop al concerto del big italiano: pompieri sul palco e tra la folla