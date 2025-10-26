Terremoto stop a concerto del big italiano | pompieri sul palco e tra la folla

Un clima di festa, luci che accarezzano il sipario e il cuore che batte forte: doveva essere una serata di pura emozione, una di quelle che ti porti dentro a lungo. Ma nessuno tra il pubblico avrebbe mai immaginato che, in pochi secondi, tutto potesse cambiare così. Il teatro era gremito, le note stavano appena iniziando a riempire l’aria quando un’improvvisa sensazione di disagio ha attraversato la platea. Qualcosa di inspiegabile, un piccolo brivido lungo la schiena, ha trasformato l’attesa in tensione. Tutti hanno trattenuto il fiato, incapaci di capire se fosse solo suggestione o se davvero stesse accadendo qualcosa di impensabile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche questi approfondimenti

"Io lascio, stop". Garlasco, l'avvocato De Rensis ferma tutto e se ne va. "Terremoto in arrivo", cosa sta succedendo - facebook.com Vai su Facebook

Violento #terremoto nelle #Filippine "No Comment" original #Play2000 Un racconto diretto e immersivo per entrare nel cuore dei fatti Contenuti @Reuters - X Vai su X

Terremoto a Roccamonfina, stop al concerto di Natale: «Massima allerta» - Un nuovo terremoto è stato rilevato dai sismografi di Roma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 17:28:55 di ieri pomeriggio. Si legge su ilmattino.it

«Terremoto a Milano, sentite tre scosse». Ma è il concerto di Travis Scott all'Ippodromo (e ci sono due precedenti) - Sono sembrate delle vere e proprie scosse a Milano, con tanto di post sui social di chi era più preoccupato. Lo riporta ilmessaggero.it

Un concerto di Ed Sheeran ha causato un terremoto in Norvegia - Durante un recente concerto allo stadio Ullevaal di Oslo, in Norvegia, la risposta entusiasta del ... Come scrive tgcom24.mediaset.it