Terremoto l’emergenza infinita | in più di 9mila aspettano la casa
Macerata, 26 ottobre 2025 – Il 26 ottobre 2016, alle 19.10, viene registrata una scossa di magnitudo 5.4 nel comune di Castelsantangelo sul Nera, seguita da un’altra più forte, di magnitudo 5.9 alle 21.18, con epicentro a Ussita. Il 30 ottobre, alle 7.40, la “botta grossa”, da 6.5, con epicentro tra i paesi di Castelsantangelo, Preci, Norcia. Oggi sono ancora 9.372 le persone fuori casa nel Maceratese, di cui 5.938 percepiscono il contributo di disagio abitativo, il Cda (ex Cas), 3.122 vivono nelle casette e 312 nelle strutture invendute (gli appartamenti al posto delle Sae). A Macerata circa 440 abitanti percepiscono il contributo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
