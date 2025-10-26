Terremoto interrompe il concerto di Massimo Ranieri al Gesualdo di Avellino
AVELLINO – Uno spettacolo interrotto e una platea evacuata in via precauzionale. È accaduto ieri sera al teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino, dove si stava tenendo il concerto di Massimo Ranieri.L’intervento dei vigili del fuoco dopo il sismaPoco dopo l’inizio dell’esibizione, un vigile del fuoco. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
