Terremoto in provincia di Avellino ancora una scossa 2.1 nella notte

Periodicodaily.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata dall'Ingv nella notte di oggi in provincia di Avellino alle ore 2.45 e a una profondità di 13 km. I comuni più vicini all'epicentro sono stati quelli di Montefredane, Grottolella e Capriglia Irpina. Nella stessa zona ieri, alle 21.49, era stata registrata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

terremoto provincia avellino scossaTerremoto Avellino, scossa di magnitudo 4: epicentro a Montefredane. «Avvertita in tutta la Campania» - Secondo i dati dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è di 4. Secondo ilgazzettino.it

terremoto provincia avellino scossaTerremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 4 a Montefredane: paura ma niente danni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 4 a Montefredane: paura ma niente danni ... Secondo tg24.sky.it

terremoto provincia avellino scossaTerremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 4 a Montefredane: avvertita in tutta Irpinia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Terremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 4 a Montefredane: avvertita in tutta Irpinia ... Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Provincia Avellino Scossa