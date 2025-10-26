Terremoto in provincia di Avellino ancora una scossa 2.1 nella notte

(Adnkronos) – Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata dall'Ingv nella notte di oggi in provincia di Avellino alle ore 2.45 e a una profondità di 13 km. I comuni più vicini all'epicentro sono stati quelli di Montefredane, Grottolella e Capriglia Irpina. Nella stessa zona ieri, alle 21.49, era stata registrata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com