Terremoto in Irpinia sindaco Montefredane | Allestiti due punti accoglienza in centro caduti calcinacci
Roma, 26 ott. (Adnkronos) - “Abbiamo allestito due punti di accoglienza per la popolazione. Molti hanno paura e non vogliono rientrare a casa”. A dirlo all'Adnkronos Ciro Aquino, sindaco di Montefredane, il comune della provincia di Avellino epicentro del terremoto di magnitudo 4 avvenuto stasera poco prima delle 22. Entrambi i punti di accoglienza sono stati attivati in collaborazione con la Protezione Civile Regionale e con la Misericordia. “Da una prima ispezione con le torce è stata riscontrata la caduta di calcinacci da alcuni edifici del centro storico e si vedono crepe. Ho diramato - spiega il sindaco - l'ordinanza per la chiusura delle scuole nella giornata di lunedì, per poter eseguire le verifiche sugli edifici”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Una nuova forte scossa di terremoto è stata registrata poco prima delle 22 in Irpinia. Secondo i primi dati dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è compresa tra 3,9 e 4.4. Gente in strada, ma nessun danno. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto in Irpinia, sindaco Montefredane: "Allestiti due punti accoglienza, in centro caduti calcinacci" - "Abbiamo allestito due punti di accoglienza per la popolazione.
Terremoto Irpinia, sindaco Montefredane: "Controlli in corso, situazione sembra sotto controllo" - É di pochi minuti fa il messaggio del sindaco di Montefredane Ciro Aquino, che dopo la scossa delle 21,49 di Magnituto 4 della Scala Ritcher, rassicura i suoi concittadini.
Terremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 4 a Montefredane: avvertita in tutta Irpinia