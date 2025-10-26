Terremoto in Irpinia si è attivata la faglia | INGV spiega di che parliamo e cosa comporta

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maurizio Pignone, sismologo Ingv, a Fanpage.it: "In Irpinia si è attivata una sorgente sismogenetica che sta generando terremoti. Finora 11 scosse, potrebbero essercene altre. L'ipotesi è che sia una faglia inversa". Di cosa si tratta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

terremoto irpinia 232 attivataTerremoto in Irpinia, si &#232; attivata la faglia: INGV spiega di che parliamo e cosa comporta - it: "In Irpinia si è attivata una sorgente sismogenetica che sta generando terremoti ... Segnala fanpage.it

Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 3.6 tra Avellino e Benevento - L'epicentro ha avuto una profondità di 17 km ed &#232; stato ... Riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Irpinia 232 Attivata