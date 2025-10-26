Terremoto in Irpinia scuole chiuse in Campania | ecco dove lunedì 27 ottobre

Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4 registrata sabato sera, vari comuni campani sospendono le attività scolastiche per verifiche strutturali. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 con epicentro a Montefredane (provincia di Avellino) ha svegliato la Campania sabato sera, 25 ottobre. Come riportato da Fanpage, vari Comuni della regione hanno deciso di chiudere . 🔗 Leggi su 2anews.it

