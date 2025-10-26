Terremoto in Irpinia scuole chiuse in Campania | ecco dove lunedì 27 ottobre
Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4 registrata sabato sera, vari comuni campani sospendono le attività scolastiche per verifiche strutturali. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 con epicentro a Montefredane (provincia di Avellino) ha svegliato la Campania sabato sera, 25 ottobre. Come riportato da Fanpage, vari Comuni della regione hanno deciso di chiudere . 🔗 Leggi su 2anews.it
Argomenti simili trattati di recente
Terremoto in Irpinia. La terra ha tremato alle 21.49 di sabato 25 ottobre. Una scossa lunga una ventina di secondi, di magnitudo 4 con epicentro a Montefredana, in provincia di Avellino. Profondità 14 km. Il sisma è stato avvertito in tutto il territorio regionale Gu - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto in Irpinia, la Protezione civile: "Nessun danno" $terremoto $avellino $25ottobre - X Vai su X
Terremoto in Irpinia, domani scuole chiuse ad Avellino e in provincia: l'elenco - 0 con epicentro a Montefredane in queste ore molti sindaci stanno chiudendo le scuole in vista della giornata di domani, lunedì ... Da msn.com
Terremoto in Irpinia di magnitudo 4, avvertito in tutta la Campania. Lunedì scuole chiuse - È stato il più forte sisma dello sciame in atto da ieri nell’Avellinese, con una intensità superiore a magnitudo 4, avvertita in tutta la Campania e anche nella provincia di Foggia alle 21. Scrive tecnicadellascuola.it
Terremoto 4.0 Irpinia, nessun danno ma lunedì scuole chiuse in alcuni comuni. Non è l’area del sisma del 1980 - Non è la stessa area del terremoto in Irpinia del 1980, ma lo sciame sismico di queste ore preoccupa gli avellinesi ... Da fanpage.it