Terremoto in Irpinia Scuole aperte a Teora | il Comune aggiorna e rassicura i cittadini

Avellinotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Teora ha diffuso un avviso rivolto alla cittadinanza in merito alla situazione sismica registrata sul territorio. Secondo quanto comunicato dagli uffici comunali, l’evoluzione degli eventi richiede attenzione, come tutte le situazioni di potenziale pericolo, ma non comporta al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

terremoto irpinia scuole aperteTerremoto in Irpinia, arriva la Protezione civile: «Quadro rassicurante» - 0 sabato sera e altre più lievi nella notte hanno riportato in Irpinia l’incubo terremoto alla vigilia del quarantacinquesimo anniversario del sisma del ... ilmattino.it scrive

terremoto irpinia scuole aperteScuole chiuse in Campania per terremoto in Irpinia domani 27 ottobre: l’elenco delle città - Le scuole di diversi Comuni saranno chiuse lunedì 27 ottobre per verifiche sui crolli. Lo riporta fanpage.it

terremoto irpinia scuole aperteTerremoto in Irpinia, scuole chiuse in diversi comuni del Sannio - Diversi comuni sanniti stanno adottando in queste ore ordinanze di chiusura delle scuole per la giornata di domani, lunedì 27 ottobre, a causa delle scosse di terremoto registrate ... Secondo ntr24.tv

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Irpinia Scuole Aperte