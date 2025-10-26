Terremoto in Irpinia Scuole aperte a Teora | il Comune aggiorna e rassicura i cittadini
Il Comune di Teora ha diffuso un avviso rivolto alla cittadinanza in merito alla situazione sismica registrata sul territorio. Secondo quanto comunicato dagli uffici comunali, l’evoluzione degli eventi richiede attenzione, come tutte le situazioni di potenziale pericolo, ma non comporta al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
